Commissariato Expo: L'azienda Ecopans è sponsor del Padiglione San Marino.

Il Commissariato Generale per l’Expo é lieto di annunciare tra gli sponsor del Padiglione San Marino a Expo Dubai 2020 la presenza della societá Ecopans S.r.l., azienda attiva dal 2005 nel settore metallurgico e specializzata dal 2015 nel settore delle macchine di compostaggio comunitario, un ambito in forte sviluppo, viste anche le recentissime normative sull’argomento.

L’applicazione di sistemi per l’auto compostaggio e per il compostaggio di comunità è infatti in fase di diffusione esponenziale in quanto l’applicazione di tali concetti consente da un lato di ridurre a monte la frazione organica da conferire al soggetto recuperatore e dall'altro di riutilizzare direttamente dal produttore del rifiuto il compost generato, secondo i concetti di “economia circolare” e “Km0”.

La Società è in possesso di certificazione ISO 9001 e ISO 14001, ed è iscritta nei maggiori portali dei Mercati Elettronici per la Pubblica Amministrazione.

Grazie all’avanguardia delle sue tecnologie, alla sinergia incontrata con le aziende BEA s.r.l. della Repubblica di San Marino e Green Service della Repubblica congolese, Ecopans è riuscita a migliorare e ottimizzare le sue ricerche affrontando e risolvendo problemi agricoli ed ambientali di grande spessore.

Il processo di compostaggio messo in piedi da Ecopans é completamente automatizzato, funzionale e a ciclo continuo in grado di ottenere un compost con straordinarie caratteristiche agronomiche in soli 30 giorni.

Il Commissario Generale per l’Expo Mauro Maiani afferma: “Siamo in un momento storico cruciale in cui abbiamo l’opportunità di intraprendere un’azione collettiva decisiva per proteggere il nostro pianeta e tutta la vita che sostiene per le generazioni future. Expo favorisce la visione di un futuro più sostenibile grazie ad economie circolari alimentate da energie rinnovabili: processi e temi molto affini a Ecopans che sono lieto di promuovere tra i nostri sponsor qui a Expo 2020 Dubai”.

Comunicato stampa

Commissariato Generale per l’Expo 2020



