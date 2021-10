Commissariato Expo: L'azienda Green Services è sponsor del padiglione San Marino

Il Commissario Generale per l’Expo Mauro Maiani ha stretto l’accordo di sponsorizzazione del Padiglione San Marino con Alfredo della Corte, titolare della societá congolese Green Services, fondata nel 2013 e specializzata nel settore della biologia in cui opera nella bonifica e riqualificazione dei suoli inquinati da sversamenti di idrocarburi; nel trattamento dei fanghi idrocarburici e nella promozione dell’agricoltura biologica.

Green Services collabora attivamente con il locale istituto scientifico « Institut National de Recherche en Sciences Exactes et naturelles /IRSEN » du « Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation Technologique ».

La società, si trova nella Repubblica del Congo, nella capitale economica Pointe Noire, sede delle più importanti compagnie petrolifere mondiali. La metodica applicata per la bonifica dei suoli e dei fanghi é quella biologica comunemente chiamata “landfarming”. Green Services per i suoi processi di disinquinamento utilizza un consorzio naturale di batteri, funghi e lieviti “Made in San Marino” prodotti dalla società sammarinese “Biotecnologie per l’Ecologia e l’Agricoltura /B.E.A."

Negli ultimi anni Green Services si é attivamente impegnata nella costruzione di un biocentro nel villaggio di Tandou Mboma, dove vengono trattati i fanghi di trivellazione delle società petrolifere dell’area, riqualificandoli in ammendanti del suolo. Dal 2015 ha contribuito attivamente al ripristino dell’equilibrio biologico di una area di 5 mila metri quadrati, nel sito della raffineria CORAF. Recentemente, nello stesso territorio sono stati inoltre trattati circa 5.000 tonnellate di residui petroliferi grazie ad un consorzio di microrganismi in grado di rompere le lunghe catene di idrocarburi in catene più piccole convertendole in sostanze umiche.

Mauro Maiani, commenta l’avvenuto accordo: “Sono molto soddisfatto di avere tra gli sponsor del Padiglione San Marino a Expo Dubai 2020 un’azienda come Green Services che investe le proprie risorse nella salvaguardia delle leggi ambientali e si impegna costantemente nella lotta all'inquinamento da petrolio, un business molto importante da sviluppare e da far conoscere nell’ambito di questa esposizione universale”.









Comunicato stampa

Commissariato Generale per l’Expo 2020