Commissariato EXPO: San Marino al fianco dell’Italia per promuovere il turismo e l’amicizia tra i due Paesi

La Repubblica di San Marino ha preso parte ieri a un importante appuntamento dedicato alla promozione del turismo italiano e internazionale, ospitato dalla Regione Emilia-Romagna presso il Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka.

Durante il panel dal titolo “VISIT Emilia-Romagna: The Italian Art of Living”, è intervenuto il Commissario Generale di San Marino per Expo 2025, Filippo Francini, che ha sottolineato l’importanza del legame tra San Marino e Italia, due realtà unite da una profonda amicizia, storici legami culturali e un impegno comune nella valorizzazione turistica del proprio patrimonio.

Nel suo intervento, il Commissario Francini ha evidenziato come San Marino e Italia non perdano mai occasione di sostenersi reciprocamente, soprattutto nell’ambito della promozione turistica. Ha inoltre ricordato come la partecipazione a eventi congiunti rappresenti un’opportunità strategica per rafforzare la visibilità di San Marino nel panorama internazionale e consolidare relazioni con mercati chiave.

All’evento hanno preso parte autorevoli esponenti del mondo istituzionale e turistico, tra cui:

• Filippo Manara, Console Generale d’Italia a Osaka

• Satoko Ochiai, Referente ENIT Tokyo

• Michele de Pascale, Presidente della Regione Emilia-Romagna

• Luigi Orlandini, Ambassador Motor Valley

• Franco Belletti, Ambassador Ravenna Festival

San Marino continua così il suo percorso di presenza attiva a Expo 2025, promuovendo i propri valori di identità, ospitalità e sostenibilità in un contesto globale.



Comunicato stampa

