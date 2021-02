Commissione Consiliare Permanente IV: inappropriato e di cattivo gusto paragonare una normale dialettica politica alla violenza sulle donne

Commissione Consiliare Permanente IV: inappropriato e di cattivo gusto paragonare una normale dialettica politica alla violenza sulle donne.

Non saranno di certo rimasti contenti coloro che subiscono veramente violenza, che siano donne o uomini, nel vedere come si possa strumentalizzare un argomento tanto delicato ed svilirlo per scopi politici, sminuendo anni di battaglie contro la violenza di qualunque genere.

Riteniamo davvero inappropriato e di cattivo gusto paragonare una normale dialettica politica, seppur accesa (data anche dalla delicatezza dell'argomento in questione) alla violenza sulle donne.

L’ultimo episodio, vede RF accusare il Segretario alla Sanità tirando in ballo la violenza di genere e accusandolo di aggressione verbale.

Il riferimento del Segretario Ciavatta durante l'ultima seduta della Commissione Sanità, in merito all’approvigionamento dei vaccini, è stato esaustivo, rendendosi disponibile e sollecitando i commissari a fare domande e proposte; nonostante ciò la rappresentante di Repubblica Futura non solo non ha colto l’occasione di sfruttare la sede istituzionale per ottenere ogni chiarimento rispetto alle tematiche sanitarie attuali non chiedendo nulla ne tantomeno avanzando proposte, ma ha depositato un Ordine del Giorno artatamente costruito e con riferimenti completamente falsi tanto da ricevere un solo voto favorevole, non cogliendo quindi nemmeno i voti dell’opposizione.

È in questo contesto che Ciavatta ha formalmente e doverosamente richiesto che fossero eliminate le parti offensive e infondate rispetto al suo operato e a quello della Segreteria Sanità.

Questo al doveroso fine di fare chiarezza sulla vicenda, ricostruendo in maniera corretta i fatti per come si sono svolti.

Spiace che Repubblica Futura continui ad utilizzare il proprio ruolo istituzionale per minimizzare e denigrare il lavoro del Governo agli occhi della cittadinanza, specialmente in un momento così delicato e difficile per l'intero Paese.[Banner_Google_ADS]



Comunicato stampa

I Commissari presenti:

Oscar Mina

Gian Carlo Venturini

Aida Maria Selva

Francesca Civerchia

Gloria Arcangeloni

Adele Tonnini

Emanuele Santi

Maria Luisa Berti

Giacomo Simoncini

Gaetano Troina







