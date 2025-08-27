Commissione CSD ONU presenta il workshop “The Power of Love – Psicoeducazione affettiva, sessuale e disturbi del neurosviluppo”

Commissione CSD ONU presenta il workshop “The Power of Love – Psicoeducazione affettiva, sessuale e disturbi del neurosviluppo”.

La Commissione Sammarinese per l'Attuazione della Convenzione ONU, con il patrocinio del Congresso di Stato della Repubblica di San Marino e dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, è lieta di annunciare la presentazione del workshop “The Power of Love – Psicoeducazione affettiva, sessuale e disturbi del neurosviluppo”, un progetto innovativo promosso e realizzato da LoveLife APS. L’intero Congresso di Stato della Repubblica di San Marino ha concesso il proprio patrocinio all’iniziativa, riconoscendo il forte valore educativo e inclusivo del progetto per la promozione dei diritti, dell’autonomia e del benessere relazionale delle persone con disabilità. Il progetto è inoltre sostenuto dal Servizio Disabilità dell’Istituto Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino, che ha contribuito con competenze e collaborazione alla progettazione del workshop.

c.s. Commissione CSD ONU

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: