Commissione d'inchiesta sul piano parallelo, Rete: "La trasparenza non può aspettare"

Commissione d'inchiesta sul piano parallelo, Rete: "La trasparenza non può aspettare".

La maggioranza ha deciso che la trasparenza può aspettare. Nell’Ufficio di Presidenza che ha stabilito il calendario del prossimo Consiglio Grande e Generale, avevamo chiesto come opposizioni di inserire un Comma dedicato all’affare bulgaro e alla presentazione del nostro Progetto di Legge per l’istituzione di una Commissione d’Inchiesta. Volevamo che la politica desse un segnale di coesione e unità d’intenti al Tribunale e al Paese e, allo stesso tempo, iniziasse a fare luce subito su una vicenda che ormai ha assunto i contorni di un vero caso di Stato. La maggioranza ha detto no. Al posto della discussione immediata, si sono limitati a prendere l’impegno di presentare un loro Progetto di Legge, che però ad oggi non esiste, promettendo di portarlo ad aprile con procedura d’urgenza. Vedremo se e cosa ci scriveranno dentro, e soprattutto quando faranno partire la Commissione d’Inchiesta. Per quanto ci riguarda, la posizione è chiara: va istituita subito, per chiarire al più presto eventuali responsabilità politiche, istituzionali e amministrative. La trasparenza non può aspettare. Proprio per informare i cittadini correttamente e fare il punto su quanto emerso sull’affare bulgaro e sul cosiddetto “piano parallelo”, abbiamo organizzato - con tutte le forze di opposizione - una serata pubblica dal titolo “CHIAREZZA ORA”. Vi aspettiamo lunedì 16 marzo alle 21:00 alla Sala Polivalente di Murata.

C.s. - RETE

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