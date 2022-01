Commissione di Inchiesta sul sistema bancario, Rete: "Censura certa politica di ogni epoca"

Commissione di Inchiesta sul sistema bancario, Rete: "Censura certa politica di ogni epoca".

Le conclusioni della Commissione di Inchiesta sul sistema bancario rilevano responsabilità datate e più recenti, soprattutto durante la scorsa legislatura. L'Ordine del Giorno sottoscritto dalla maggioranza, fortemente voluto da RETE, censura ogni responsabilità politica del dissesto bancario, condannando fermamente sia le decisioni politiche di fine anni ‘90 sia quanto accaduto nella scorsa legislatura. Censura e manda al Tribunale per ogni ulteriore adempimento, per quanto riguarda gli anni '90 e duemila, la follia della piazza finanziaria, la concessione delle licenze bancarie e finanziarie per scopi affaristici, l'assenza di controlli adeguati e la mancata firma dell’accordo di cooperazione con l’Italia. Censura e manda al Tribunale per ogni ulteriore adempimento, per quanto riguarda la scorsa legislatura, il piano criminale ordito ai danni del sistema finanziario sammarinese e la scelta dell’allora governo di avallare il disegno criminale del “gruppo Confuorti/Grandoni”. Dalla relazione della Commissione di Inchiesta emerge, infatti, che San Marino è stato preda di interferenze esterne con la complicità di gruppi di potere presenti ancora oggi in territorio, che ne hanno assecondato le finalità anziché contrastarle. Oltre a questo, l'Ordine del Giorno dà mandato al Congresso di Stato e a Cassa di Risparmio di attivarsi immediatamente, alla luce della ordinanza che smonta l’impianto accusatorio del processo “Varano”, per reclamare eventuali rimborsi del danno patrimoniale e reputazionale ingiustamente subito. Dà inoltre mandato a recepire celermente le normative anticorruzione impegnando i membri del Consiglio Grande e Generale a pubblicare non solo i redditi percepiti, ma anche i patrimoni, i debiti e le partecipazioni, evidenziando eventuali conflitti di interesse. A differenza degli altri Ordini del Giorno, presentati dall'opposizione e da qualche Consigliere sparso, che soffrivano di strabismo censurando una o l'altra fase del problema dimenticando quanto accaduto negli anni più lontani o appena un paio di anni fa, riteniamo che quello approvato, censurando certa politica di ogni epoca, possa rappresentare un punto di partenza per risolvere i problemi emersi affinché non si ripetano e in attesa che la Magistratura faccia la sua parte se riterrà di avere sufficienti elementi di prova per azioni penali, civili o amministrative. È certo una garanzia, per tutti i sammarinesi, che il Tribunale di oggi, retto da un Magistrato di indiscussa fama a livello internazionale come il Presidente Canzio, possa svolgere il suo ruolo con imparzialità e libero da ogni condizionamento.

c.s. Movimento RETE

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: