Commissione Esteri: il commento del Comites.

Oggi si è tenuta la video conferenza con la commissione consigliare permanente affari esteri della Repubblica di San Marino sulle relazioni tra Italia e San Marino in collegamento fra Consiglio e Senato della Repubblica. Il presidente della Commissione Esteri Vito Rosario Petrocelli, è da tempo che viene da noi sollecitato ad un incontro in Repubblica. Ora , post covid, i tempi sono maturi, e ci è piaciuto molto il voler instaurare un rapporto e un confronto continuativo fra i due stati, con il nostro collante importante fra queste realtà. Abbiamo assistito a tutto l'incontro e siamo fiduciosi che le problematiche dei cittadini Italiani all'estero, e in questo caso particolare San Marino, possano trovare soluzioni idonee ai casi.

c.s. presidente del COMITES, Diego Renzi



