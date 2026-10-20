Commissione mista italo-sammarinese: a Palazzo Begni un confronto su principali dossier di interesse comune

Commissione mista italo-sammarinese: a Palazzo Begni un confronto su principali dossier di interesse comune.

All’indomani della firma da parte di San Marino dell’Accordo di Associazione con l’Unione europea, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ha accolto oggi, a Palazzo Begni, il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano, Edmondo Cirielli, nell’ambito della riattivazione della Commissione Mista italo-sammarinese, composta a livello politico, tecnico e diplomatico. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di dialogo e confronto tra i due Paesi, finalizzata ad approfondire i principali dossier di interesse comune e a consolidare ulteriormente le relazioni bilaterali, anche alla luce delle nuove prospettive di collaborazione in ambito europeo. I lavori della Commissione Mista sono stati preceduti da un proficuo colloquio tra il Segretario di Stato Beccari e il Vice Ministro Cirielli che hanno condiviso le sfide attuali e le comuni prospettive di crescita e sviluppo in ambito bilaterale e multilaterale. Il Vice Ministro Cirielli, era accompagnato da rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In apertura dei lavori, il Segretario di Stato Beccari ha inaugurato una nuova fase delle relazioni bilaterali, destinata a superare una collaborazione prevalentemente orientata alla gestione delle emergenze e a precorrere nuove prospettive di cooperazione strategica strutturata. Un’impostazione pienamente condivisa dal Vice Ministro Cirielli, che ha espresso apprezzamento per la Repubblica di San Marino, preservandone la storicità e l’unicità, con ricadute positive sulla limitrofa nazione italiana. L’agenda dei lavori ha affrontato un ampio ventaglio di questioni di reciproco interesse, a partire dal rafforzamento dei meccanismi di dialogo e coordinamento tra la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e l’omologo Ministero italiano, con l’obiettivo di rendere il confronto tra le rispettive Amministrazioni sempre più strutturato, costante ed efficace. Al centro dei dibattiti della giornata, lo storico evento rappresentato dalla firma dell’Accordo di Associazione con l’Unione europea e le ricadute anche nel rapporto bilaterale, aprendo nuove prospettive di integrazione e collaborazione tra le imprese, i lavoratori e i cittadini dei due Paesi.

Tra i temi trattati all’ordine del giorno, sensibile attenzione è stata attribuita alla Convenzione tra Italia e San Marino per evitare le doppie imposizioni, alla presenza del Segretario di Stato per le Finanze, Marco Gatti; rilevata la necessità di un particolare approfondimento delle questioni relative al trattamento pensionistico dei lavoratori frontalieri, già oggetto del recente incontro con il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo. Ampia convergenza di vedute è emersa dal proficuo confronto, unitamente alla volontà di un impegno serrato e tempestivo per promuovere soluzioni atte a definirne gli aspetti fiscali e previdenziali. Richiamata, in particolare, dal Vice Ministro Cirielli l’importanza di individuare soluzioni condivise, che pongano al centro dell’azione istituzionale la persona, senza trascurarne le legittime aspettative. Al fine di condividere l’avvio di un percorso dedicato alla diplomazia sportiva, è intervenuto inoltre il Segretario di Stato per lo Sport, Rossano Fabbri, condividendo il valore della peculiare iniziativa che si pone quale strumento di promozione delle eccellenze e di collaborazioni strategiche tra i due Paesi. Sul versante della cooperazione amministrativa e della mobilità, la Commissione Mista ha esaminato le questioni relative alle patenti di guida, al sistema della patente a punti e alla notifica delle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, anche alla luce delle modifiche normative in corso in Italia. Il confronto ha consentito di individuare concrete modalità di risoluzione delle questioni tutt’ora aperte. Nel corso dei lavori, le delegazioni hanno condiviso la disponibilità ad approfondire, attraverso appositi tavoli tecnici, le proposte emerse nel corso della Commissione Mista, al fine di individuare le migliori soluzioni condivise; confermata l’intenzione di procedere anche alla revisione del Memorandum d’intesa sulle consultazioni politiche, con l’obiettivo di ampliarne la portata e di includervi nuove forme di cooperazione, in linea con le prospettive aperte dall’Accordo di Associazione con l’Unione europea. Registrata una rinnovata disponibilità da parte italiana e la volontà di accelerare le future collaborazioni, a conferma di un rapporto privilegiato ed esclusivo tra i due Paesi che si sposta oggi da un livello prettamente bilaterale, al più ampio contesto europeo, mantenendo solida e fattiva la sinergia presso le organizzazioni internazionali. La giornata si è conclusa con un’udienza concessa dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti, S.E. Gerardo Giovagnoli e S.E. William Casali, in onore del Vice Ministro Cirielli, che ha rappresentato un’ulteriore occasione per testimoniare la solidità dei legami di amicizia tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana.

C.s. - Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

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