Commissione Pari Opportunità: Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità.

Martedì 3 dicembre, si celebra la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, e ogni anno viene dedicata a un tema diverso.

A seconda della tematica individuata, i Paesi organizzano eventi, attività e progetti per celebrare la giornata delle persone con disabilità e promuovere il miglioramento delle condizioni e del benessere di ogni individuo. La Giornata Internazionale della Disabilità nasce per volontà delle Nazioni Unite. Dopo anni di lavoro, la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, approvata nel 2006, ha ribadito i diritti di pari opportunità e non discriminazione delle persone con disabilità e la loro piena partecipazione alla società.

Questo giorno è dedicato a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle sfide che affrontano le persone disabili e a celebrare i loro successi e la loro forza. Ogni anno il tema della giornata cambia, concentrandosi su aspetti diversi, come l’accessibilità fisica, la salute mentale o l’inclusione lavorativa. Tuttavia, l’obiettivo resta lo stesso: creare spazi più inclusivi, in cui la diversità venga rispettata e dove ogni individuo possa vivere con dignità e partecipare pienamente. È essenziale che questa giornata non sia solo simbolica, ma rappresenti un punto di partenza per azioni concrete e durature e possa essere un’importante occasione per riflettere sulle sfide e le opportunità che le persone con disabilità affrontano quotidianamente. Istituita per promuovere la consapevolezza e l’inclusione, ci invita a unire le forze per costruire una società più equa e accessibile. È un momento per mettere in luce le ingiustizie e le barriere che molte persone ancora sperimentano, ma anche per riconoscere i progressi compiuti e l’importanza di un dialogo tra comunità, istituzioni e individui.

La disabilità non è solo una questione individuale; è una questione sociale che richiede l’impegno di tutti per garantire che ogni persona, possa contribuire e partecipare pienamente alla vita della società. La comunità deve unirsi per sostenere iniziative che migliorino la vita delle persone con disabilità, offrendo loro opportunità e risorse per realizzare il proprio potenziale.



Ogni piccolo gesto può fare la differenza

Ci sono molti modi per sostenere la causa della disabilità: dal volontariato alle donazioni, fino alla condivisione di informazioni sui diritti delle persone disabili.



Un invito all’azione per aiutare le persone con disabilità

Questa giornata ci offre un’importante occasione per riflettere, ma soprattutto per agire. Ognuno di noi può fare la differenza, promuovendo inclusione e sostenendo i diritti delle persone disabili. È il momento di costruire insieme un futuro in cui la diversità sia celebrata e ogni individuo possa vivere la propria vita al massimo delle proprie potenzialità. Insieme, possiamo rendere la disabilità una fonte di arricchimento per la società, contribuendo a creare una comunità più inclusiva e resiliente.



La Giornata mondiale della disabilità spiegata ai bambini

La sensibilizzazione sul valore dell’inclusione e del rispetto per la diversità di tutti è un percorso da iniziare fin da piccoli.

È un’ottima opportunità per spiegare a bambini e ragazzi l’importanza dell’inclusione delle persone con disabilità e la necessità di impegnarsi in prima persona per garantire i diritti inalienabili di ogni essere umano.

In un mondo che deve essere sempre più accessibile è giusto che esista una giornata internazionale delle persone con disabilità. La disabilità, infatti, non può essere dimenticata, o, peggio, non può essere trattata con pietismo e compassione. Istituendo questa ricorrenza, invece, l'ONU ha voluto mirare a una diversa narrazione della disabilità.

Anche l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile si fonda sul principio che "nessuno sia lasciato indietro", qui ricomprese le persone con disabilità. Sensibilizzare l'opinione pubblica al fine di favorire l'integrazione e l'inclusione delle persone con disabilità permetterebbe un processo rapido verso uno sviluppo inclusivo e sostenibile, in grado di promuovere una società che sia capace di adattabilità per tutti attraverso l'eliminazione della disparità di genere, il potenziamento dei servizi educativi e sanitari e in definitiva, l'inclusione sociale, economica e politica di ogni cittadino.

Dobbiamo avere ben chiaro che questa giornata non dura 24 ore, ma tutti i giorni, tutti gli anni dell’intero ciclo della vita della persona con disabilità, deve far riflettere sul principio che "nessuno deve essere lasciato solo". L’impegno verso la garanzia dei diritti delle persone con disabilità viene a costruirsi quotidianamente con continue e trasversali iniziative volte alla sensibilizzazione dei cittadini sul tema della “diversità” e del suo valore. La comprensione dei bisogni quotidiani della cittadinanza richiede disponibilità verso “scambi di prospettive” su fronti e servizi che richiedono l’implementazione di progettualità volte all’aumento di vivibilità, accessibilità e sicurezza delle persone con disabilità nonché all’accrescimento delle loro autonomie. In quest’ottica si incentra anche il lavoro della Commissione Pari Opportunità sui temi dell’accessibilità e dell’inclusività nella consapevolezza che le esigenze molteplici e variegate richiedono un concreto e costante impegno giornaliero.



