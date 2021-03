Commissione Pari Opportunità: Le donne sono il vero motore del cambiamento, ma il cambio di marcia deve partire da loro stesse

"Le donne sono il vero motore del cambiamento, ma il cambio di marcia deve partire da loro stesse, ricordandosi chi sono e di cosa sono capaci di essere e di fare, solo così potremmo arrivare ad una valorizzazione ed un riconoscimento reale dei diritti delle donne, anche in un periodo così difficile contraddistinto dalla pandemia"



La Commissione per le Pari Opportunità celebra la Giornata Internazionale della Donna dichiarando : la violenza sulle donne inizia dal linguaggio, è una violenza consueta, diffusa, è paradossalmente un abitudine. In un linguaggio fatto di allusioni, di insinuazioni, di immagini, può celarsi la sminuzione, la mancanza di rispetto, la povertà di educazione, la povertà culturale. Diminuire la violenza sulle donne, in tutte le sue forme, vuol dire educare ad una cultura differente, a comportamenti differenti.

La figura femminile viene ancora troppo spesso rappresentata con caratteristiche inadeguate, discriminanti e non rispettose dei nuovi ruoli assunti nella società.

Dobbiamo partire dalla consapevolezza che il linguaggio è uno strumento di potere, dobbiamo addottare parole rispettose per i ruoli professionali e le cariche istituzionali ricoperte dalle donne, riconoscerle nella loro dimensione professionale, culturale, sociale, cancelliamo stereotipi e i pregiudizi che sono il principale motore della sottovalutazione.

Le parole concorrono a formare identità individuali, collettive e sono un potente mezzo per l'affermazione o la negazione dei diritti. Piena solidarietà e vicinanza a tutte le donne vittime di qualsiasi forma di violenza.

Proprio in questa giornata è importante ricordare le conquiste che le donne hanno raggiunto dal punto di vista sociale, economico e politico.

In questo momento storico inoltre la condizione della donna ha visto dei peggioramenti significativi su più fronti : lavoro, violenze domestiche, disuguaglianza di genere.

La Commissione per le Pari Opportunità di San Marino lotta da anni contro ogni forma di violenza sulle donne, come lo scorso 25 Novembre, Giornata Mondiale per l'Eliminazione della Violenza sulle Donne, dove ha istituito l'Albero delle Parole Gentili e la creazione del Concorso Barbablu.









Comunicato stampa

La Commissione per le Pari Opportunità