Commissione Pari Opportunità: quarta edizione del concorso BARBABLU

In occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, la Commissione Pari Opportunità promuove l’avvio della quarta edizione del concorso BARBABLU, rivolto a studenti e studentesse delle Scuole Secondarie di primo e secondo grado della Repubblica, unitamente al Centro di Formazione Professionale. L’intento di creare una sinergia con le scuole va nella direzione di sensibilizzare e promuovere comportamenti di prevenzione verso la violenza in generale e sulle donne in particolare. La scuola è il luogo privilegiato di convivenza fra i diversi generi; le armi potenti dell’educazione e della cultura possono sostenere ragazzi e ragazze a riconoscere, respingere e denunciare la violenza di genere in tutte le sue sfaccettature. La novità di quest'anno rispetto alle edizioni precedenti segue le indicazioni fornite dall'ECRI a questa Commissione: non trattare la violenza di genere solamente nella data convenzionale ma sensibilizzare la popolazione in maniera più capillare. Dunque il Concorso verrà lanciato il 25 novembre e terminerà l'8 marzo, altra data fondamentale per sottolineare questo argomento. Il tema guida degli elaborati dovrà rappresentare riflessioni, esperienze, narrazioni, slogan visivi, grafici, sonori o testuali che rappresentino la violenza di genere in ogni sua sfumatura, ma anche le azioni preventive e la lotta ad essa. I premi sono offerti da attività sul territorio molto vicine al mondo dei giovani. Anche le categorie sono state ampliate: oltre ai disegni anche poesie, canzoni, fumetti, elaborati fotografici, video; questa scelta vuole sottolineare che ogni persona, con gli strumenti di cui dispone, può dare il suo contributo all’eliminazione della violenza contro le donne.

La Commissione Pari Opportunità

