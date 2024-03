Commissione Pari Opportunità su 8 marzo

L’8 marzo ricorre la Giornata internazionale dei diritti della donna, un appuntamento per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in ogni parte del mondo. La “Festa della donna” non è in realtà una festa, ma un momento di riflessione. La Commissione Pari Opportunità quest’anno ha deciso di far coincidere l’8 marzo con la conclusione del concorso artistico per ragazzi Barbablù, rivolto agli studenti e alle studentesse delle scuole medie e superiori della Repubblica di San Marino che vuole far riflettere sul tema della violenza di genere e la lotta contro di essa. Il concorso è stato avviato in occasione del 25 novembre, “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne” e grazie al corpo docente degli istituti, attento alle tematiche trattate, è stato possibile creare un percorso educativo e di sensibilizzazione per i ragazzi. La Commissione Pari Opportunità è soddisfatta per l’ampia partecipazione al concorso, in cui sono stati presentati non solo elaborati grafici ma anche diverse forme di narrazione quali poesie e fotografie. La premiazione dei vincitori del concorso avverrà il giorno 15 Marzo 2024, a breve avverrà comunicazione del luogo e verranno esposti tutti gli elaborati che hanno partecipato al concorso. L’elaborato vincitore inoltre verrà utilizzato per le locandine del prossimo concorso artistico Barbablù. La Commissione ringrazia sentitamente gli sponsor che hanno messo a disposizione i premi del concorso, dimostrandosi attenti all’importanza del veicolare la lotta contro la violenza di genere anche attraverso mezzi non convenzionali di sensibilizzazione. Grazie a libreria COSMO, WONDERBAY, TIME OFF, MAVIE Gioielli, BAR DEL POSTO e 02 ZeroDue per il loro sostegno.

cs Commissione Pari Opportunità