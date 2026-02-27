Commissione Pari Opportunità: "Voci in scena – 8 marzo per le pari opportunità"

“Perché Otto Marzo significhi diritti, dignità e rispetto per tutte le donne del mondo a livello personale, sociale e lavorativo. Perché Otto Marzo sia la festa dell’altra metà del cielo TUTTO L’ANNO. Perché Otto Marzo sia portatore di uguaglianza, fierezza e collaborazione. Perché Otto Marzo tenda una mano a tutte le donne e gli uomini della Terra per farli vivere insieme in una società più giusta ed inclusiva.” In occasione della Festa della Donna, la Commissione per le Pari Opportunità organizza “Voci in scena – 8 Marzo per le Pari Opportunità”. L’evento si terrà Domenica 8 Marzo a partire dalle ore 17:00 presso la Sala Joe Cassar/Ex International di Borgo Maggiore. A nome della Commissione, il Coordinatore Nancy Mabel Martinazzo porgerà un saluto agli intervenuti ed illustrerà brevemente la rilevanza dell’8 Marzo. Seguiranno letture teatralizzate a cura degli attori del gruppo teatrale sammarinese ALTER EVO PRODUZIONI. Al termine sarà offerto un buffet a cura di TITANCOOP. Data l’importanza della ricorrenza, si invita la cittadinanza a partecipare numerosa. Ingresso libero.

C.s. Commissione Pari Opportunità







