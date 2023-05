Commissione Per le Pari Opportunità: 17 maggio Giornata Internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia

La Giornata Internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia si celebra ogni anno il 17 maggio in Europa dal 2004. Nel 2022 anche a San Marino è stata approvata l’istanza d’arengo n. 27 che prevede l’istituzione di questa giornata, che deve essere vista come un’importante occasione per riflettere su temi che purtroppo sono ancora troppo attuali. L' International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA), un’organizzazione che si impegna a promuovere i diritti umani, l’11 maggio ha pubblicato la Rainbow Europe Map del 2023, una mappa dell’Europa che illustra la situazione legale e politica delle persone LGBT in Europa. Su 49 Paesi, in una classifica dove il primo posto è occupato dal più virtuoso, San Marino si trova al 43° posto. Questo risultato ci fa riflettere sul fatto che le azioni da intraprendere sono ancora molte e che non ci si può fermare al raggiungimento di un obbiettivo ma bisogna continuare a lavorare costantemente per fare in modo che l’uguaglianza dei diritti di tutti i cittadini e le cittadine sia totale. Non solo attraverso le leggi ma anche attraverso la sensibilizzazione sul tema. Omofobia, Bifobia e Transfobia non sono solo parole. Per molte persone sono realtà che vivono ogni giorno sulla propria pelle. Esse sono vittime di discorsi d’odio, di aggressioni verbali, fisiche, e psicologiche. È importante che tutti noi ci impegniamo a migliorare la società in cui viviamo attuando politiche di inclusione in tutti gli ambiti, abbattendo il muro della discriminazione ed eliminando le disuguaglianze tra i cittadini, o meglio, tra gli esseri umani.

La Commissione Per le Pari Opportunità