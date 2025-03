Commissione per le Pari Opportunità: "Riconoscere le emozioni. C'era una volta Barbablù, un uomo che avrebbe potuto amare le donne"

La Commissione per le Pari Opportunità (CPO) ha presentato lo scorso 8 marzo l’evento “RICONOSCERE LE EMOZIONI. C'era una volta Barbablù, un uomo che avrebbe potuto amare le donne” organizzato in collaborazione con la Cooperativa 3 Arrows, l’artista Martina Conti, la Galleria Nazionale di San Marino e gli Istituti Culturali. La manifestazione rientra nell’ambito della V Edizione del Concorso “Barbablù” rivolto a studenti e studentesse delle Scuole Medie e del Centro di Formazione Professionale della Repubblica di San Marino che è stato avviato lo scorso 25 novembre 2024, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Martina Conti ha curato la parte artistica e creativa attraverso “Slow Motion Emotions”, un laboratorio dall'approccio didattico sperimentale ed esperienziale che attinge alle discipline del teatro danza e delle arti visive. La proposta artistica offerta alle classi che hanno aderito al concorso è finalizzata alla produzione di opere fotografiche e/o video sul tema della lotta alla violenza contro le donne. I ragazzi e le ragazze attraverso il movimento e l’ascolto del corpo, delineando figure espressive date dall’emozioni (gioia, dolore, tristezza, delusione, rabbia) hanno potuto riflettere sul tema ed elaborarlo attraverso l'espressività corporea, la parola, la composizione fotografica e video. La Galleria Nazionale di San Marino degli Istituti Culturali ha sostenuto e supervisionato il progetto creando il collegamento tra l'artista Martina Conti e la Commissione per le Pari Opportunità. Il Vice Coordinatore della CPO, Patrizia Pellandra ha illustrato le finalità del concorso ed ha presentato l’esperienza laboratoriale che ha coinvolto 180 ragazzi (10 classi) delle Scuole Medie e 22 ragazzi (3 classi) del Centro di Formazione Professionale attraverso la visione di video e di foto realizzati durante tutte le fasi del progetto. Il Concorso si concluderà nel mese di aprile con la premiazione degli elaborati eseguiti dalle classi. Durante l’evento, che ha visto un’ampia partecipazione, Martina Conti ha coinvolto il pubblico presente in una breve attività laboratoriale atta a creare una consapevolezza tra movimento ed emozioni. La Coordinatrice della Commissione, Nancy Martinazzo ha ricordato l’impegno forte e concreto della CPO contro le discriminazioni e le violenze, in particolare coinvolgendo le scuole per favorire il cammino verso una parità sostanziale tra uomo e donna. Ha sottolineato quanto sia fondamentale rivolgersi ai ragazzi e alle ragazze affinché imparino a riconoscere i segnali della violenza di genere e a contrastarla.

