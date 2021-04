Commissione per le Politiche Giovanili di San Marino sul primo maggio

Commissione per le Politiche Giovanili di San Marino sul primo maggio.

In occasione della festa del Primo Maggio, la Commissione per le Politiche Giovanili, vuole focalizzare l’attenzione sulla disoccupazione giovanile. San Marino ha un elevato tasso di disoccupazione giovanile: su un totale di 1287 disoccupati (dati aggiornati a dicembre 2020), per la fascia di età che va dai 19 ai 29 anni, sono 381 i giovani senza lavoro, con un tasso del 29,6% che risulta essere uno dei più alti dell’area europea. Con le chiusure e le restrizioni, dovuto alla pandemia sanitaria COVID-19, a pagare il prezzo più alto sono stati soprattutto i giovani e le donne, i quali rischiano di essere segnati dalla crisi per tutta la vita lavorativa. L’interruzione di percorsi formativi, la perdita di posti di lavoro e di reddito; il rischio reale è quello di compromettere non solo la qualità e la quantità di lavoro disponibile, ma anche di aggravare le diseguaglianze all’interno del paese. Per questo vorremmo sensibilizzare, affinché sia tenuta alta l’attenzione sulle politiche giovanili (che vedono tante sfaccettature al loro interno) e cogliere l’occasione di promuovere la Giornata Internazionale del Giovane (12 agosto), che vedrà iniziative e momenti di dibattito aperte a tutta la cittadinanza, soprattutto ai giovani, su questi temi.

Commissione per le Politiche Giovanili di San Marino



I più letti della settimana: