Commissione politiche giovanili invita al Cineforum su giovani e lavoro

La Commissione per le Politiche Giovanili vuole informare la cittadinanza di una iniziativa proposta in collaborazione con gli Istituti Culturali e con il patrocinio della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, per approfondire una tematica di grande rilevanza: i giovani e il lavoro. Il tema è stato già lo sfondo di altri progetti della Commissione, come la Giornata Internazionale del Giovane lo scorso 12 agosto 2021, dove si è avuta l’opportunità di ascoltare giovani imprenditori sammarinesi e italiani per comprendere meglio la realtà e le difficoltà che sottostanno al “fare impresa”. Abbiamo quindi ritenuto opportuno impegnarci nuovamente per riportare questa tematica al centro di una nuova iniziativa, per offrire un ulteriore spazio di dibattito, visto che spesso si fatica a trovare un equilibrio sull’argomento, in particolar modo in questo periodo storico. L’iniziativa prevede la realizzazione di un Cineforum che si terrà nelle giornate di giovedì 19 maggio 2022 e giovedì 9 giugno 2022, alle ore 21:00 presso il Teatro Concordia di Borgo Maggiore. Durante le serate verranno proiettate due pellicole intitolate “La ricerca della felicità” di Gabriele Muccino e “Generazione 1000 euro” di Massimo Venier; successivamente alla proiezione seguirà un breve dibattito in cui interverranno alcuni ospiti, che porteranno le loro testimonianze e risponderanno alle domande. Auspichiamo che questo momento di confronto, ispirato dai film proposti, possa essere proficuo per comprendere e far emergere eventuali bisogni dei giovani sammarinesi che si prestano ad entrare nel mondo del lavoro o che già sono inseriti da tempo; richieste, problematiche ma anche punti di forza che possono essere d’ispirazione per altri. La Commissione per le Politiche Giovanili è lieta di proseguire il proprio lavoro con questa serie di incontri soprattutto per la possibilità di incontrare la cittadinanza e confrontarsi con essa su una tematica delicata e sempre attuale come il “lavoro”. La cittadinanza è invitata.

cs Commissione per le Politiche Giovanili