Commissione Politiche Giovanili, Social network e minori: Serve un confronto serio per tutelare i giovani e rafforzare l'educazione digitale

La Commissione Politiche Giovanili della Repubblica di San Marino accoglie con grande attenzione il dibattito recentemente emerso nel Paese in merito all'utilizzo dei social network da parte dei minori e alla possibilità di introdurre limiti di età più stringenti per l'accesso alle piattaforme digitali. Si tratta di un tema di forte rilevanza sociale e politica che coinvolge direttamente il benessere delle nuove generazioni, il ruolo educativo delle famiglie, la responsabilità delle istituzioni e la necessità di accompagnare i giovani in un contesto digitale sempre più complesso. La Commissione ritiene che il fenomeno non possa essere affrontato con soluzioni semplicistiche o esclusivamente proibitive. Il digitale e i social network rappresentano oggi uno spazio centrale di socialità, informazione e partecipazione per molti giovani. Proprio per questo è necessario sviluppare politiche pubbliche che sappiano coniugare tutela, prevenzione ed educazione. Allo stesso tempo, non possono essere ignorati i rischi legati a un utilizzo precoce o non consapevole delle piattaforme digitali: dalla dipendenza tecnologica ai fenomeni di isolamento sociale, fino alle dinamiche di cyberbullismo e alla diffusione incontrollata di contenuti. Per queste ragioni la Commissione Politiche Giovanili ritiene prioritario aprire un percorso di confronto strutturato che coinvolga istituzioni, scuola, famiglie, professionisti del settore educativo e sanitario, nonché i giovani stessi. Solo attraverso un approccio condiviso sarà possibile individuare strumenti efficaci per accompagnare le nuove generazioni nell'uso responsabile delle tecnologie. La Commissione sottolinea inoltre come il ruolo dello Stato non debba essere quello di sostituirsi alle famiglie, ma di sostenere e rafforzare i percorsi educativi, promuovendo programmi di alfabetizzazione digitale, campagne di sensibilizzazione e iniziative di prevenzione rivolte ai ragazzi. Il dibattito aperto in queste settimane rappresenta dunque un'occasione importante per riflettere sul rapporto tra giovani e tecnologia e per costruire politiche pubbliche capaci di rispondere alle nuove sfide educative e sociali. La Commissione Politiche Giovanili continuerà a seguire con attenzione il tema, impegnandosi a promuovere momenti di approfondimento e confronto affinché le scelte future possano mettere realmente al centro la tutela, la crescita e il benessere dei giovani della Repubblica di San Marino.

C.s. Commissione Politiche Giovanili Repubblica di San Marino







