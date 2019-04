Commissione Politiche Territoriali: approvazione Variante Piano Particolareggiato della Zona Servizi Golf Cà Montanaro

In base all’art.10 della Legge n.140/2017 “Testo Unico delle Leggi Urbanistiche ed Edilizie” si rende noto che la Commissione per le Politiche Territoriali in data 28 MARZO 2019 ha visionato le seguenti pratiche:

APPROVAZIONE DEFINITIVA

1. Variante Piano Particolareggiato della Zona Servizi Golf Cà Montanaro CPT/360

Il termine per l’eventuale impugnazione in sede di giurisdizione amministrativa del Piano Particolareggiato decorre dalla piena conoscenza dell’atto, la quale si presume concreta con l’eventuale pubblicazione del Piano Particolareggiato definitivo nelle forme di cui alla lettera h) del comma 8 della Legge n.140/2017. La documentazione è visibile presso l’Ufficio Pianificazione Territoriale sito in via Piana n.42 a San Marino Città e all’indirizzo www.territorio.sm.





Comunicato stampa

Commissione per le Politiche Territoriali