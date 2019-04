Commissione Politiche Territoriali: Variante Piano Particolareggiato della zona APSA 1

In base all’art.10 della Legge n.140/2017 “Testo Unico delle Leggi Urbanistiche ed Edilizie” si rende noto che la Commissione per le Politiche Territoriali in data 20 MARZO 2019 ha visionato le seguenti pratiche:

APPROVAZIONE DEFINITIVA

1. Variante Piano Particolareggiato della zona APSA 1 – 2 in zona A103 San Marino Città

I progetti preliminari dei Piani Particolareggiati vengono depositati alla libera visione del pubblico presso l'Ufficio Pianificazione Territoriale sito in via Piana n.42 a San Marino Città e all’indirizzo www.territorio.sm. Dal 21 MARZO 2019 AL 19 APRILE 2019 chiunque può presentare all'Ufficio Pianificazione Territoriale ricorsi ed osservazioni che saranno esaminate dalla Commissione per le Politiche Territoriali, la quale esprimerà il proprio motivato parere ed approverà definitivamente i progetti preliminari. La documentazione è visibile presso l’Ufficio Pianificazione Territoriale sito in via Piana n.42 a San Marino Città e all’indirizzo www.territorio.sm.

Il Segretario di Stato per il Territorio, l'Ambiente e l'Agricoltura Augusto Michelotti