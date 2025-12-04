“Community Chair” e “Alzati!” Arte e design in dialogo: due sedie per Danilo Dolci alla Galleria Nazionale San Marino

Nell’ambito della mostra “Arte e Design. Design è Arte” esposta a Palazzo SUMS e con un “Focus su Enzo Mari” alla Galleria Nazionale fino all’11 gennaio 2026, mercoledì 10 dicembre 2025, alle ore 18.15 la Galleria Nazionale San Marino – Musei di Stato – Istituti Culturali invita il pubblico alla presentazione presso la Sala Enzo Mari della Galleria, di due sedie speciali dedicate alla figura di Danilo Dolci: “Community Chair” e “Alzati”. Da sempre il design più consapevole si colloca in una zona di confine, dove l’oggetto d’uso quotidiano si trasforma in linguaggio simbolico e in gesto artistico. Tanti gli artisti e i designer che hanno interpretato in modi diversi l’oggetto sedia, una seduta può essere, al tempo stesso, strumento funzionale e opera capace di interpretare un’idea di corpo, di spazio, di geografia, di cultura, di modernità. In questa prospettiva, la mostra “Arte e Design. Design è Arte” esplora il modo in cui il progetto di un oggetto oltrepassa la dimensione meramente tecnica, assumendo valore estetico, culturale e politico. È all’interno di questo dialogo tra arte e design che si inserisce il progetto per il Borgo di Danilo Dolci, sviluppato nell’ambito dell’insegnamento di Economie dei prodotti e dei progetti della Facoltà di Design – Università di San Marino, a cura di cinque studenti: Luca Daidone, Andrea Petroni, Riccardo Migani, Alessia Ragaglia, Alessia Federici. Le due sedie progettate non sono semplici oggetti, ma dispositivi narrativi che traducono in forma lo spirito della maieutica e dell’azione nonviolenta di Dolci. “Community Chair” è composta da un quarto di cerchio: solo unendosi ad altre tre parti diventa un cerchio completo, invitando all’incontro e alla condivisione. È una sedia che, come gli esseri umani, non può stare da sola, ma necessita del contributo di tutte le altre. La sua struttura modulare rende visibile l’idea di comunità come spazio circolare, aperto, dove ogni voce è necessaria. “Alzati!”, solo in apparenza comoda, è dotata di un meccanismo che spinge in avanti: un invito esplicito a non restare fermi, ad alzarsi per attivare il cambiamento sociale attraverso l’azione. Il design, in questo caso, rifiuta la neutralità: la sedia non offre soltanto postura, ma propone un’etica, sollecita una presa di posizione, trasformando il gesto quotidiano del sedersi in una scelta di responsabilità. Il progetto nasce in collaborazione con il Gruppo spontaneo di studio Danilo Dolci. Danilo Dolci (Sesana, 1924 – Trappeto, 1997) è stato sociologo, educatore, innovatore della maieutica reciproca, poeta, attivista nella difesa dei più poveri, dei diseredati, degli “ultimi”, dei “banditi” dalla società: la voce dei “senza voce”, “Gandhi della Sicilia” e, assieme ad Aldo Capitini, padre della nonviolenza in Italia. Tra il 1987 e il 1991 Dolci sperimentò incontri maieutici nelle scuole sammarinesi ed elaborò una bozza di Manifesto per una Università della Pace a San Marino, radicando nel territorio un’eredità di pensiero e di pratica ancora oggi viva. Nel 2025, in questo solco, nasce il Gruppo spontaneo di studio Danilo Dolci. La presentazione di “Community Chair” e “Alzati!” alla Galleria Nazionale San Marino diventa così un’occasione per rileggere, attraverso il linguaggio del design, la lezione di Danilo Dolci: una lezione in cui l’oggetto non è mai solo forma, ma strumento per ripensare le relazioni, gli spazi condivisi e le possibilità concrete di trasformazione sociale. “Community Chair” e “Alzati!” rimarranno esposte in Galleria Nazionale, fino all’11 gennaio 2026 termine della mostra “Arte e Design. Design è Arte” Palazzo SUMS e il “Focus su Enzo Mari” in Galleria Nazionale.

C.s. - Istituti Culturali

