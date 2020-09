Compasso d’Oro 2020, premiate le eccellenze del Design: due riconoscimenti ai docenti dell’Università di San Marino

Un premio alla carriera e una menzione d’onore sono i riconoscimenti ottenuti da due docenti dei corsi di laurea in Design dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino durante l’edizione 2020 del Compasso d’Oro ADI, iniziativa con cui l’Associazione per il Disegno Industriale premia aziende, professionisti e scuole dal 1954. Marco Ferreri, che cura il Laboratorio di Design del Prodotto, ha ottenuto il Compasso d’Oro alla carriera, mentre a Sergio Menichelli, titolare del Laboratorio di Design della Comunicazione Visiva, nonché fondatore dello Studio FM di Milano, è stata riconosciuta una menzione d’onore per il progetto del libro “The Cork Book”, un testo che esplora caratteristiche, usi e potenzialità del sughero. La cerimonia si è svolta il 9 settembre scorso all’ADI Design Museum di Milano. “Questi risultati, che includono il premio alla carriera conferito a Ferreri per aver coraggiosamente espresso coerenza metodologica di pensiero e lavoro, confermano l’altissimo livello dei nostri docenti e le possibilità esclusive di formazione a disposizione dei nostri studenti”, commenta Riccardo Varini, vice direttore del corso di laurea triennale in Design. “I nostri iscritti possono infatti partecipare a un percorso di crescita affiancati da alcune delle eccellenze del Design in ambito italiano e internazionale. Quelli conferiti dall’Associazione per il Disegno Industriale sono premi di prestigio che ci rendono particolarmente orgogliosi”.

