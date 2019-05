Compilazione delle domande per il credito sociale, attivo il servizio di CSdL-CDLS

È attivo il servizio predisposto da CSdL-CDLS per la compilazione delle domande per richiedere il Certificato di Credito Sociale. Il servizio viene offerto previo appuntamento. Le domande vanno consegnate alla Segreteria di Stato per le Finanze a partire dal 3 giugno ed entro LUNEDÌ 15 LUGLIO 2019. Anche quest’anno è stato confermato in € 7.000 il reddito procapite che dà diritto ad accedere all’intervento; viene determinato dopo aver detratto l'imposta pagata e le detrazioni previste per legge.



DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

- Copia dell’ultima busta paga di ogni appartenente al nucleo familiare;

- Certificato di non occupazione;

- Nulla osta rilasciato dall’Ufficio del Lavoro per addetti all’assistenza domiciliare di persone anziane e/o disabili e/o permanentemente inferme;

- Copia documentazione attestante ulteriori oneri sostenuti: - Rate effettivamente pagate per mutui accesi per l’acquisto dell’abitazione di residenza;

- Ricevute del canone d’affitto e contratto di locazione registrato;

- Rette sostenute per asili nido pubblici o privati accreditati e dichiarazione di frequenza;

- Attestato di pagamento del mantenimento percepito/erogato per il coniuge e/o i figli e del provvedimento giudiziale di separazione che lo indica.

Lo stato di famiglia, la dichiarazione dei redditi e il certificato catastale verranno acquisiti in automatico presso gli Uffici di competenza. I soggetti con permesso di soggiorno devono consegnare il CUD, la dichiarazione dei redditi presentata nello Stato estero e la certificazione ISEE. Alla domanda, a pena di irricevibilità, deve essere allegata la dichiarazione e documentazione comprovante i redditi di capitale e le somme di denaro e strumenti finanziari detenuti presso Istituti Bancari e Finanziari a San Marino e all’estero, fotocopia degli estratti conto di tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare con riferimento all’anno 2018, con l’indicazione precisa dei movimenti e delle operazioni a debito e a credito effettuate da gennaio a dicembre. Raccomandiamo a tutte le persone che intendono presentare la domanda di portare la documentazione completa, altrimenti la stessa domanda non sarà presa in esame dalla apposita commissione. Il servizio viene erogato in forma del tutto gratuita per tutti i cittadini. Per richiedere informazioni e per fissare l’appuntamento per la compilazione della domanda, ci si può rivolgere a:

▪ CSdL: Ivan Toni, tel. 0549 962060

▪ CDLS: Mirco Battazza, tel. 0549 962080



Si informa inoltre che chi deve compilare i moduli di richiesta degli assegni familiari integrativi può farlo presso le Confederazioni Sindacali. La scadenza è il 31 luglio.



Comunicato stampa

CSdL-CDLS