Completa riapertura al pubblico degli Uffici pensioni, Indennità economiche, Assegni familiari e Assistenza sanitaria

La Direzione Amministrativa dell’ISS informa gli assistiti che da domani 7 luglio tornerà completamente operativo l’accesso agli sportelli degli Uffici Pensioni, Indennità economiche, Assegni familiari e Assistenza sanitaria. L’intero comparto, infatti, è stato oggetto nelle settimane scorse, di interventi strutturali che hanno interessato gli ambienti degli Uffici e dunque reso necessaria una parziale limitazione degli accessi. Per prenotare un appuntamento, in analogia a quanto avviene già per il Settore Pubblico Allargato, sarà possibile già da domani, martedì 7 luglio, effettuare la prenotazione utilizzando il servizio “Book PA” sul Portale della Pubblica Amministrazione, indicando l’ufficio che si desidera incontrare e il motivo. Oltre all’utilizzo del servizio “Book PA”, in questa prima fase è possibile prenotare un appuntamento anche telefonando ai numeri 0549 994427 e 994683. Gli orari di sportello al pubblico sono così suddivisi: Ufficio Pensioni e Ufficio Indennità economiche: Lunedì mattina dalle 8 alle 13, martedì dalle 8 alle 14:30, giovedì pomeriggio dalle 13 alle 17:30 e venerdì dalle 8 alle 14:30. Ufficio Assegni familiari e Ufficio Assistenza Sanitaria: lunedì pomeriggio dalle 13 alle 17:30, mercoledì e giovedì dalle 8 alle 14:30.

Comunicato stampa

Istituto per la Sicurezza Sociale