Comune Coriano: Da lunedì zona rossa. Saranno sospese le lezione anche per nidi e materne

A Coriano il sistema scolastico non si basa sulle rette, quindi ci permette di modulare automaticamente i costi della mensa, così i genitori dei bimbi in dad dovranno limitarsi a segnalare l'assenza sulla, APP della mensa e non pagheranno il servizio per tutto il periodo di sospensione delle lezioni. I bimbi disabili, quelli con bes e i figli di genitori che prestano servizio in forze armate e servizi sanitari e in altri servizi essenziali individuati dai decreti, potranno frequentare in presenza la scuola e Coriano ha deciso di non applicare alcuna riduzione di orario. Il Comune di Coriano ha scelto di garantire l'ordinario svolgimento del servizio per consentire ai genitori, di coloro che da decreto potranno frequentare le lezioni in presenza e che lavorano, di mantenere la loro organizzazione familiare in questo difficile periodo e ai bimbi particolarmente fragili di non subire ulteriori periodi di isolamento che creano tanto disagio nella fasce più fragili. Proprio al fine di affrontare tempestivamente le sfide delle prossime difficili settimane abbiamo convocato d'urgenza un incontro con le dirigenti scolastiche e i rappresentanti dei consigli di istituto per ripartire dalle riflessioni avviate nell'incontro del 22 febbraio, ad 1 anno dall'inizio della pandemia.













Comunicato stampa

Comune di Coriano