Comune di Coriano: "Al via il nuovo anno scolastico"

Sono circa 1050 gli studenti del comune di Coriano per i quali oggi suona la campanella del nuovo anno scolastico. Siamo ancora purtroppo in emergenza sanitaria, pertanto anche quest'anno la partenza è densa di interrogativi sullo svolgimento delle lezioni nel corso dell'anno.

Beatrice Boschetti (assessore alle politiche socio educative): “L'augurio è che si possano svolgere le attività didattica in un contesto di massima normalità e in presenza, così come è stato assicurato dal Governo e che non si debba più ricorrere alla didattica a distanza.”

“Un in bocca al lupo a tutto il personale scolastico” - augura il sindaco Domenica Spinelli - “che ancora una volta dovrà fare i conti con le nuove regole sul green pass e con le relative implicazioni. Insegnanti, ragazzi e famiglie hanno dato prova di grande senso di responsabilità, in questo lungo periodo, e sono riusciti a cogliere anche opportunità dalle difficoltà. L'amministrazione vi augura un buon avvio delle attività ed è pronta a garantire il massimo sostegno affinché si svolgano nella massima serenità.”

C.s. Comune di Coriano