Comune di Coriano: Coriano investe sulla sicurezza del territorio

Procedono secondo programma i lavori di mitigazione del movimento franoso in via Trombetta, uno degli interventi più rilevanti previsti sul territorio comunale. Dai rilievi tecnici effettuati è emersa la presenza di un significativo flusso di circolazione delle acque, che verrà correttamente regimentato attraverso la realizzazione di appositi drenaggi, con l’obiettivo di garantire la stabilità del tratto stradale interessato e dell’area circostante. L’intervento rientra nel Piano alluvione, quota circa un milione di euro e fa parte di un pacchetto di cinque opere. I lavori, attualmente sospesi per la pausa natalizia, riprenderanno regolarmente nel mese di gennaio. Oltre al ripristino e alla messa in sicurezza dell’asse stradale, gli interventi interesseranno anche la zona circostante, per una soluzione strutturale e duratura. Parallelamente, anche per l’annualità 2025, il Consorzio di Bonifica ha completato gli interventi programmati sul territorio comunale, riguardanti via Vallecchio e un tratto di via Friano, per un importo complessivo di circa 65 mila euro. “L’intervento su via Trombetta – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici di Coriano Roberto Bianchi - nasce da rilievi tecnici puntuali che hanno evidenziato un’importante circolazione delle acque. Con i drenaggi e le opere previste andiamo a risolvere il problema alla radice, mettendo in sicurezza non solo la strada ma anche l’area circostante. È un lavoro strutturale, pensato per dare stabilità e durare nel tempo.” “La sicurezza del territorio – sottolinea il sindaco di Coriano Gianluca Ugolini - è una priorità per questa amministrazione. Investire nella prevenzione del dissesto idrogeologico significa tutelare i cittadini, le infrastrutture e il futuro del nostro Comune. Questi interventi dimostrano una visione attenta e responsabile, costruita con programmazione e collaborazione tra enti.”

