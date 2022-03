Comune di Coriano, la bandiera ucraina sventola dal municipio in segno di solidarietà e di pace

La solidarietà e l’accoglienza nei confronti dei profughi ucraini, adulti, donne e bambini, è materia molto delicata che non può essere trattata dal singolo Comune ma va definita prima di tutto a livello governativo e successivamente secondo le disposizioni impartite dalla Prefettura.

Parte da questo presupposto l’invito rivolto dal Comune di Coriano a tutti i privati interessati a collaborare con le istituzioni per agevolare l’accoglienza delle tante persone che stanno fuggendo dalla guerra. Le modalità che si stanno definendo a livello nazionale per la gestione della solidarietà saranno quanto prima stabilite in forma ufficiale e solo dopo questo determinante passaggio saranno rese note.

Intanto da questa mattina, l’Amministrazione, nelle persone dell’assessore Giulia Santoni e del consigliere di maggioranza Anna Pecci, ha affisso sul Palazzo Comunale la bandiera dell’Ucraina in segno di solidarietà al popolo tragicamente colpito dai bombardamenti russi per dire no alla guerra ed invocare la pace. Un gesto che si unisce alle tante iniziative che in queste ore l’Amministrazione comunale ha organizzato anche per i tanti ucraini che vivono nel paese.

Comunicato stampa