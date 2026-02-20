Comune di Mondaino, insediato il Commissario prefettizio Enrico Dinunzi

Comune di Mondaino, insediato il Commissario prefettizio Enrico Dinunzi.

A seguito delle dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri comunali, il Comune di Mondaino passa alla gestione commissariale. Il Prefetto di Rimini, Giuseppina Cassone, ha infatti disposto la nomina di un Commissario prefettizio, come previsto dall’articolo 141 del Testo unico degli enti locali, avviando così l’iter che porterà allo scioglimento del Consiglio comunale. Alla guida dell’ente c’è il Viceprefetto aggiunto Enrico Dinunzio, che ieri si è ufficialmente insediato con il compito di garantire continuità amministrativa in una fase delicata per la vita istituzionale del paese. Dinunzio, 33 anni, attuale Capo di Gabinetto e dirigente dell’Area IV della Prefettura di Rimini – settore che si occupa di tutela dei diritti civili, cittadinanza e immigrazione – assume ora le funzioni del Consiglio comunale, della Giunta e del Sindaco. Il suo incarico sarà quello di “traghettare” l’amministrazione fino alle prossime elezioni, assicurando la gestione ordinaria e portando avanti tutti i procedimenti in corso. Un passaggio istituzionale previsto dalla normativa, che punta a garantire stabilità e funzionalità dell’ente in attesa che siano i cittadini, con il voto, a scegliere i nuovi organi di governo

Prefetto di Rimini, Giuseppina Cassone

