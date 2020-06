Comune di Montefiore Conca: "Eolo missione comune"

Un gran bel risultato quello raggiunto dal Comune di Montefiore Conca nel progetto Eolo Missione Comune! Eolo SpA è una società di telecomunicazioni italiana e Internet Service Provider con sede a Busto Arsizio. Il progetto mette a disposizione 1 milione di euro all’anno per 3 anni per i comuni italiani con meno di 5000 abitanti che prevede la selezione di 100 piccoli comuni, con lo scopo di contribuire al contrasto dello spopolamento, creando valore nei luoghi in cui Eolo opera da anni, restituendo al territorio quota parte dei propri profitti, attraverso scelte di business responsabili, sostenibili e trasparenti, capaci di creare un impulso positivo su cittadini e territorio, anche attraverso una stretta collaborazione con le istituzioni locali. Come funziona il progetto? Semplicissimo! Sul sito di Eolo Missione Comune era possibile votare il comune di Montefiore Conca, cliccando sul link apposito. Oltre al semplice votare, l’utente poteva compiere delle “missioni” aggiuntive per incrementare ancora di più il punteggio (alcuni esempi di queste missioni erano lo scattare foto alla piazza del paese durante le festività del Natale, scattare foto agli addobbi lungo le vie, condividere il link del sito del progetto taggando il proprio comune, scattare un selfie con il sindaco, ecc.) condividendo il tutto nei due principali social network Facebook ed Instagram. Montefiore ha così raggiunto la 2° posizione nella graduatoria relativa al nono scaglione del progetto 2019/2020, aggiudicandosi la fase successiva. Al termine della seconda fase si è classificata 47° tra tutti i comuni italiani partecipanti, con un totale di 17.984 punti. Tale punteggio ha permesso di poter visionare una vasta offerta di premi tecnologici, tra cui connessioni internet per 2 anni negli edifici comunali, varie assicurazioni sugli accessori tecnologici, videocamere di sorveglianza di ultima generazione, tablet Samsung, accessori tecnologici e tanto ancora. Tali premi sono ancora in fase di selezione. L’amministrazione comunale ringrazia tutti i cittadini di Montefiore Conca e gli amici di altri comuni che hanno accolto l’appello e contribuito al raggiungimento di questo grande risultato, confermando i principi su cui si basa l’attuale amministrazione comunale: l’enorme valore della collaborazione, perché solo così INSIEME SI PUO’.

c.s. Francesco Taini, Vicesindaco di Montefiore Conca



