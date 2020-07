Comune di Rimini: al via il nuovo servizio di prenotazione online per carte di identità, certificati e dichiarazioni di residenza

Comune di Rimini: al via il nuovo servizio di prenotazione online per carte di identità, certificati e dichiarazioni di residenza.

Anagrafe: Al via il nuovo servizio di prenotazione online per carte di identità, certificati e dichiarazioni di residenza Devi rinnovare la carta di identità? Hai bisogno di un certificato? Una variazione di residenza? Ora è attivo un nuovo e più semplice canale informatico per prenotare l'accesso agli Uffici Anagrafe (aperti dalle 8 alle 12 dal lunedì al venerdì), direttamente online. Una modalità facile e veloce che permetterà al cittadino di scegliere la giornata e la fascia oraria in cui presentarsi allo sportello per ricevere il documento richiesto, evitando inutili attese. Si tratta di un nuovo servizio che, oltre a garantire l’osservanza delle regole di contenimento del Covid-19, facilità e snellisce il rapporto tra cittadino e Pubblica amministrazione. Sarà possibile prenotare l’appuntamento in una delle tre sedi cittadine dell’Anagrafe: centrale di Via Marzabotto25, delegazione di Viserba, delegazione di Miramare. Come prenotare il tuo appuntamento con l’anagrafe comunale online Collegandosi al sito “prenotazioni.comune.rimini.it” e scegliendo l'opzione “prenota” si può procedere alla prenotazione del servizio richiesto nella sede più comoda per l'utente. L'accesso alle delegazioni di Miramare e Viserba sarà possibile solo previo appuntamento per tutti i servizi; La sede centrale di via Marzabotto 25 riceverà: per le carte d'identità solo su appuntamento; per certificazioni, autentiche e dichiarazioni sostitutive in via ordinaria su appuntamento; l'accesso sarà possibile anche senza appuntamento in modalità contingentata in base all'ordine di arrivo, con priorità per coloro che hanno effettuato la prenotazione sul sito. per le pratiche di residenza prosegue il servizio on-line; per casi straordinari si potrà prenotare un appuntamento con l'operatore nella giornata del mercoledì sempre sulla stessa piattaforma "prenotazioni.comune.rimini.it". Dalla medesima data tutti i contatti telefonici con gli uffici potranno effettuarsi dalle ore 12:00 alle ore 13:30 ai seguenti numeri: Ufficio Anagrafe : 0541 / 793921 - 793973

Comunicato stampa

Comune di Rimini

I più letti della settimana: