Comune di Rimini: dal 4 settembre al via le domande per il contributo all’acquisto dei libri di testo dell’anno scolastico 2024/25 per il primo e secondo grado di studi

Comune di Rimini: dal 4 settembre al via le domande per il contributo all’acquisto dei libri di testo dell’anno scolastico 2024/25 per il primo e secondo grado di studi.

Da mercoledì 4 settembre 2024 ed entro le ore 18.00 del 25 ottobre 2024 si potrà presentare domanda di contributo per i libri di testo delle scuole di I e II grado. I contributi per i libri di testo sono finalizzati a sostenere le famiglie - con determinate condizioni economiche - nell’acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi di istruzione.

Come fare: La domanda dovrà essere presentata esclusivamente on-line, utilizzando l’applicativo predisposto da ER.GO denominato ER.GO SCUOLA, che verrà reso disponibile all’indirizzo internet: https://scuola.er-go.it

Le famiglie che necessitano di aiuto alla compilazione del modulo online potranno:

- essere assistite gratuitamente dai Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) convenzionati con ER.GO, il cui elenco è pubblicato sul sito https://scuola.er-go.it/

- rivolgersi all’Ufficio Diritto allo Studio del Comune di Rimini al n. tel. 0541 704519:

per assistenza telefonica nei giorni lunedì mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00;

in presenza, previo appuntamento, il martedì e giovedì negli orari dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00

- rivolgersi al Punto di facilitazione digitale sito a Rimini in Corso D'Augusto 152 nelle giornate di mercoledì mattina (dalle 8.30 alle 13.30 ) e sabato mattina (dalle 8.00 alle 13) previo appuntamento telefonico al numero 353/4680794, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Il servizio offre, inoltre, la possibilità di creare l’identità SPID. I servizi sono gratuiti.

Ulteriori informazioni alla pagina web https://www.comune.rimini.it/digitale-facile



Destinatari

I destinatari dei benefici sono gli studenti iscritti:

alle scuole secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione statali e paritarie e residenti sul territorio regionale;

a scuole secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione statali e paritarie e residenti in altre Regioni che erogano il beneficio secondo il criterio "della scuola frequentata".

e in possesso del requisito reddituale rappresentato dall’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del richiedente, in corso di validità, che dovrà rientrare nelle seguenti due fasce:

Fascia 1: Isee da € 0 a € 10.632,94

Fascia 2: Isee da € 10.632,95 a € 15.748,78

Gli studenti devono avere un’età non superiore a 24 anni, ossia nati a partire dal 01/01/2000.

c.s. Comune di Rimini





[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana: