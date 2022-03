Comune Novafeltria, aiuti umanitari in Ucraina

Il Consiglio comunale del Comune di Novafeltria, nella sua interezza, si è organizzato per contribuire e fare la propria parte nel sostegno al popolo ucraino, intrappolato inaspettatamente, in pochi giorni, in una spirale di guerra che ha costretto la popolazione civile, soprattutto gli uomini dai 18 ai 60 anni, ad imbracciare le armi e lasciare le famiglie.

In questo momento di grande prova per il popolo ucraino la nostra comunità si è dimostrata da subito attiva e alcune associazioni, in particolare Il Borgo della Pace, Tana Libera Tutti e Alta Valmarecchia Soccorso (AVS), si sono subito collegate al sistema di raccolta di beni utili attivata sul riminese. Infatti il corriere Post Service di Rimini, azienda con sede nazionale a Milano, è riuscito ad ottenere un corridoio umanitario che, passando per la Polonia, giungerà ai confini dell’Ucraina dove Associazioni umanitarie locali si occuperanno di distribuire i beni di prima necessità ai cittadini ucraini.

Quindi è possibile lasciare generi alimentari pronti all’uso, coperte e vestiti caldi, nel punto di raccolta presso la sede di “Tana Libera Tutti” a Ca’ del Vento di Novafeltria; l’AVS provvederà a trasportare gli aiuti a Rimini. Anche la rete delle farmacie dell’Alta Valmarecchia si è resa subito disponibile a raccogliere medicinali e prodotti sanitari e con la Caritas diocesana siamo in dialogo per capire come poter dare asilo ai profughi e consentire l’accoglienza in Italia a chi sta vivendo i rischi della guerra.

Ad oggi questo è il materiale che serve reperire:

- Medicinali e medicazioni (medicinali generici, garze, cerotti, disinfettanti ecc.);

- Generi alimentari pronti per l’uso;

- Candele, accendini;

- Pannolini/assorbenti;

- Materiale monouso (piatti, bicchieri ecc.);

- Materiale per accampamento (sacchi a pelo, torce ecc..).

La nostra comunità sta dimostrato ancora una volta di essere capace di grandi gesti di generosità. Ringraziamo chi ha donato e chi vorrà farlo: in questo momento c’è bisogno dell’aiuto di tutti.

