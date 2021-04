Comune Riccione: Approvato lo schema di comodato d'uso per la Cetacea. Si sposterà in un immobile vicino alla Bertazzoni

La Giunta del comune di Riccione ha approvato la concessione d'uso gratuito, dell'immobile nelle immediate vicinanze dell'ex colonia Bertazzoni, alla Fondazione Cetacea e all’ospedale delle tartarughe che è presente dal 2008 nei locali dello stabile inagibile per motivi di sicurezza. La stessa Fondazione ha quindi chiesto all’Amministrazione Comunale di trovare una soluzione temporanea ed emergenziale (almeno fino al 31 dicembre 2021), finalizzata alla salvaguardia degli animali e delle persone addette alla loro assistenza, in attesa che si trovi una nuova ed idonea collocazione. Dopo averi sopralluoghi si è quindi deciso, come espressamente richiesto dalla Fondazione Cetacea lo spostamento nello stabile denominato “Ex isolamento sanitario”, posto nelle vicinanze della colonia Bertazzoni, lato Cattolica, (adibito nel tempo a varie funzioni, da ultimo quale nucleo antiabusivismo della Polizia Municipale) compresa la porzione di area esterna scoperta sul fronte mare. La Giunta ha poi approvato anche lo schema di comodato d'uso per un manufatto esterno alla Bertazzoni ad uso spogliatoi o servizi per la Base Scout Nautica dell'associazione degli Scout Italiani.











Comunicato stampa

Comune di Riccione