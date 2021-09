Comunicare è un'arte, parola del Green Festival

Il San Marino Green Festival continua a incrociare arte e contenuti ecologici, trasformandoli in autentici strumenti di comunicazione. Lo fa coniugando un breve testo del neuroscienziato vegetale Stefano Mancuso dal titolo "Piante"con una grafica originale di un importante artista ancora top secret. Il tutto per le edizioni Pulcinoelefante, raffinate plaquette in cui i testi sono composti a mano con i caratteri mobili della vecchia tipografia da parte di Alberto Casiraghy, anima poetica delle edizioni che vanta collaborazioni con artisti e autori importanti come Alda Merini, con la quale Casiraghy ha tenuto una fitta corrispondenza telefonica e per la quale ha prodotto una serie di libriccini in cui ha impresso su carta gli aneddoti che Alda gli dettava al telefono. E così finalmente sabato 23 ottobre al San Marino Green Festival, giorno della sua Lectio magistralis, Mancuso riceverà in dono dagli organizzatori alcuni esemplari del libriccino d'arte, stampato in 35 copie numerate e firmate. Un modo questo di far viaggiare il nome del festival e i suoi messaggi, attraverso personalità importanti e le suggestioni irresistibili dell'arte.

