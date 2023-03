Comunicare i corsi di laurea: due borse di studio all’Università di San Marino

Curare la comunicazione di attività formative ed eventi, aggiornare il sito web e gestire i canali social. Queste le principali attività richieste ai due laureati per i quali l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino ha previsto altrettante borse di studio. Una figura si occuperà dei corsi di laurea in Design, l’altra dei percorsi formativi in Ingegneria Civile e del programma triennale in Costruzioni e Gestione del Territorio, rivolto ai geometri. Le domande di partecipazione alla selezione che riguarda Ingegneria Civile e Costruzioni e Gestione del Territorio dovranno pervenire entro lunedì 3 aprile. Per Design, tempo fino a giovedì 20 aprile. I candidati non dovranno aver superato i 35 anni di età. Maggiori informazioni e dettagli sul sito www.unirsm.sm nella sezione “Bandi e concorsi”, alla quale si accede dal menù a sfondo grigio nella parte alta della homepage.

Cs - UNIRSM