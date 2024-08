“Comunicare la disabilità”: l’USGi adotta il manuale “Prima la persona”

L’Unione sammarinese dei giornalisti e fotoreporters (USGi) ha deciso di adottare il manuale “Comunicare la disabilità – Prima la persona”. Questa guida, curata dall’amico e collega Lorenzo Sani (premiato come giornalista dell’anno 2024 per la disabilità) assieme al compianto Antonio Giuseppe Malafarina e a Claudio Arrigoni, è stata redatta per conto dell’Ordine nazionale italiano dei giornalisti. L’USGi, quindi, condivide le parole del presidente dell’Ordine italiano Carlo Bartoli: “I giornalisti possono e devono essere i principali veicoli di trasmissione di un linguaggio appropriato, a maggior ragione con l’esplosione dei mezzi di comunicazione, dei social media e del web”. Adottando e diffondendo questo manuale, reperibile e scaricabile gratuitamente sulla pagina Facebook dell’USGi (www.facebook.com/usgirsm) oltre che sul sito dell’Ordine dei giornalisti italiano (www.odg.it), l’Unione sammarinesi giornalisti e fotoreporters continua a perseguire i propri scopi statutari votati alla libera e corretta informazione.

