Comunicato Camera di Commercio: Webinar su Fatturazione Elettronica.

Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio si rivolge in particolare ai professionisti italiani con un focus sulla fatturazione elettronica Nella giornata di oggi si è svolto un primo webinar dedicato in particolare ai commercialisti italiani, dal titolo “Fatturazione Elettronica – San Marino & Italia”, organizzato dall’Agenzia per lo Sviluppo Economico-Camera di Commercio, con la partecipazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC), dell’Ufficio Tributario e della Software House sammarinese Overview. I relatori hanno chiarito le novità nelle relazioni fra le Pubbliche Amministrazioni e i professionisti dei due Stati a seguito dell’introduzione della Fatturazione Elettronica in San Marino. A questo primo appuntamento, che ha riscosso grande interesse da parte dei partecipanti, ne farà seguito un altro a breve rivolto in particolare alle imprese italiane, con la collaborazione della Software House sammarinese Kreosoft. “La fatturazione elettronica è solo uno dei temi che l’Agenzia per lo Sviluppo Economico-Camera di Commercio ha messo in campo per abbattere vecchie concezioni relative al sistema economico e giuridico sammarinese e per aumentarne la conoscenza a beneficio dei professionisti e delle imprese, italiane e internazionali, in un’ottica di sempre maggiore e più proficua collaborazione.” Con queste parole ha sintetizzato il Direttore Generale di ASE-CC, Denis Cecchetti, l’obiettivo dei prossimi appuntamenti online rivolti a professionisti e imprenditori italiani e internazionali nelle loro interazioni con l’ecosistema professionale e imprenditoriale sammarinese.

