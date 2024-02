Comunicato Comitato di Redazione San Marino RTV in risposta ad Alleanza Riformista

Comunicato Comitato di Redazione San Marino RTV in risposta ad Alleanza Riformista.

In merito al comunicato di Alleanza Riformista nel quale veniamo citati, ribadiamo che, pur rispettando le legittime opinioni di ciascuno, queste non giustificano pubbliche prese di posizione irrispettose e lesive della dignità della categoria dei giornalisti da parte di esponenti delle istituzioni. In merito agli avvenimenti di cronaca politica-giudiziaria citati dalla forza politica, ci teniamo a puntualizzare che i colleghi della redazione di San Marino RTV hanno già gli strumenti per operare in modo critico e corretto nel racconto delle notizie, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dai codici deontologici del settore. E, a tutela della loro indipendenza, di questo operato non devono rendere conto ai partiti politici. Nel raccontare le delicatissime vicende giudiziarie di questi anni i colleghi del servizio pubblico radio-televisivo non hanno mai fatto distinzioni tra le parti in giudizio o tra processi di Serie A o di Serie B, qualunque fosse il Governo di turno. Ringraziamo l'Unione Sammarinese Giornalisti e Fotoreporters per le parole di sostegno espresse tramite un comunicato. Parole che ci confortano e che si aggiungono al recente intervento in difesa della categoria da parte della Consulta per l'Informazione.

Il Comitato di Redazione di San Marino RTV

