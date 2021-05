Comunicato congiunto alla stampa in occasione del 50° anniversario di stabilimento delle relazioni ufficiali tra la Repubblica Popolare Cinese e la Repubblica di San Marino

Comunicato congiunto alla stampa in occasione del 50° anniversario di stabilimento delle relazioni ufficiali tra la Repubblica Popolare Cinese e la Repubblica di San Marino.

In data 6 Maggio 1971, è stato firmato l’Accordo di stabilimento delle relazioni ufficiali tra la Repubblica Popolare Cinese e la Repubblica di San Marino. Nei 50 anni passati, i rapporti bilaterali hanno vissuto uno sviluppo sano e stabile. Le due Parti hanno mantenuto legami stretti nello svolgimento dei propri obblighi internazionali. Le due Parti hanno inoltre dimostrato comprensione e sostegno reciproci sugli interessi fondamentali e sulle sfide di grande rilievo, hanno stabilito un modello di riferimento di mutuo rispetto e trattamento paritario tra paesi di diverse dimensioni, sistemi sociali e culture nel perseguimento di obiettivi comuni. Le Parti desiderano, cogliendo l'occasione del 50° anniversario di stabilimento delle relazioni ufficiali, rafforzare le basi di fiducia e rispetto dei rapporti bilaterali, intensificare le interazioni e gli scambi a vari livelli e potenziare la cooperazione in vari settori tra i due paesi al fine di promuovere ulteriormente i rapporti bilaterali per il conseguimento di nuovi obiettivi. Le Parti ritengono che la comunità internazionale debba persistere sulla via dello sviluppo pacifico e la cooperazione vantaggiosa. Desiderano salvaguardare congiuntamente la pace, la sicurezza, la stabilità e lo sviluppo sostenibile nel mondo e costruire la comunità dal futuro condiviso, alla luce delle finalità e dei principi della Carta delle Nazioni Unite. Le due Parti riaffermano l’importanza del multilateralismo e la necessità di salvaguardare il sistema globale ponendo al suo centro le Nazioni Unite e garantendo l’ordine tramite l’applicazione del diritto internazionale. Le Parti forniranno sostegno alle pubbliche istituzioni, enti, associazioni ed imprese nella costruzione congiunta della iniziativa di “Belt and Road”, al fine di promuovere le collaborazioni tra i due paesi in ambito economico, finanziario, sanitario, turistico, commerciale, tecnologico, culturale ed educativo. Ciascuna delle Parti si attiverà per incoraggiare gli scambi e la cooperazione nei settori del commercio, della promozione e protezione reciproca degli investimenti, dell'energia, compresa l'energia rinnovabile, e dell'innovazione tecnologica. Si promuove la conoscenza reciproca, lo sviluppo delle relazioni e la collaborazione tra i rispettivi sistemi economici e finanziari, nonché la cooperazione tra le relative Autorità e Banche Centrali. È riconosciuta l'importanza dello sviluppo di sistemi finanziari stabili e trasparenti, soggetti ad adeguata vigilanza, anche in materia di antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo. Ciascuna delle Parti si attiverà per favorire lo scambio in ambito turistico e culturale, anche attraverso la divulgazione di pubblicazioni e di materiale promozionale relativo al patrimonio storico, culturale e commerciale, al fine di attrarre visitatori. A tal scopo, le Parti si impegnano a cooperare per la salvaguardia e la promozione dei siti Patrimonio dell'UNESCO, a incoraggiare il dialogo, a tutelare e promuovere la diversità culturale e ad avviare sinergie per l'intensificazione dei rispettivi flussi turistici. In particolare, le Parti si impegnano a promuovere scambi accademici e corsi universitari tra i rispettivi Atenei e a sostenere lo sviluppo dell'istituto Confucio presso l’Università di San Marino. E' altresì favorito l'approfondimento, attraverso l'attivazione di apposito corso, della medicina tradizionale cinese. Le due Parti incoraggiano e sostengono l'Associazione di Amicizia San Marino-Cina nello svolgimento del proprio ruolo attivo per accrescere lo scambio amichevole e la cooperazione tra i popoli. Per festeggiare le celebrazioni del 50° anniversario delle relazioni ufficiali tra la Repubblica Popolare Cinese e la Repubblica di San Marino, si terrà nel mese di giugno a San Marino la presentazione di una emissione filatelica dedicata e una mostra fotografica volta a commemorare la storia delle relazioni che rimarrà aperta fino alla fine mese di giugno. Siamo fermamente convinti che il legame di profonda amicizia e di proficua collaborazione che unisce i nostri paesi, possa consolidarsi e rafforzarsi ulteriormente.



I più letti della settimana: