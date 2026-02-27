Comunicato congiunto dei Commissari della Commissione Sanita' delle forze politiche di opposizione: "Governo al Game Over"

Quanto accaduto oggi in Commissione IV ha del surreale e dimostra il livello di considerazione dei rappresentanti di Governo per le istituzioni e lo sbando che regna fra i ranghi di chi dovrebbe reggere le sorti del Paese. Dopo aver portato a casa nella giornata di ieri il “compitino” sullo stato della sanità sammarinese con l’ennesimo Ordine del Giorno per lavare la coscienza, oggi il Governo ha delegato i Segretari Bevitori e Ciacci a rappresentare l’esecutivo nello svolgimento dei lavori della Commissione. Prima il Segretario Bevitori è scivolato clamorosamente nel corso del riferimento circa un’istanza d’arengo approvata in Consiglio Grande e Generale sul riconoscimento di un contributo economico per presidi agli ipovedenti; il riferimento doveva dare atto del contributo economico, ma il contributo nel riferimento non c’era. Gli strumenti rimangono a pagamento senza sussidio ma, bontà loro, reperibili presso la Farmacia di Stato. Il Segretario Bevitori, coperto nella ritirata da qualche sconclusionato intervento dei Commissari di maggioranza che tentavano di giustificare l’ingiustificabile, se ne va e lascia il posto al Segretario Ciacci nella discussione sul Progetto di Legge relativo al “Daspo” per le manifestazioni sportive. Per questa legge Rossano Fabbri, titolare della Segreteria competente, aveva prima invocato la procedura di urgenza e poi fatto riconvocare in tutta fretta la Commissione IV. L’urgenza tuttavia scompare di fronte allo show: Sanremo è Sanremo e il Segretario Fabbri sembra preferire l’Ariston alla austera aula consigliare. Ragion per cui la programmata seduta serale della Commissione di giovedì viene annullata per… assenza di Segretario. In data odierna Ciacci raccoglie il testimone da Bevitori (in ritirata) per rappresentare il Segretario Fabbri ancora “desaparecido” ma…. dopo aver introdotto la legge nel dibattito generale ci si rende conto, nel corso di un intervento di un Commissario di maggioranza improvvisamente interrotto, che anche il Segretario Ciacci era sparito e la seduta, riconvocata per la legge di somma urgenza deve essere annullata per… assenza del relatore. La legge urgentissima è rinviata a data da definirsi. Se non ci fosse da piangere ci sarebbe da ridere: ma questa è la cifra dei reggitori del Paese, della loro considerazione per le istituzioni e per il valore che essi stessi attribuiscono al loro operato. Il Governo è al game over e se queste sono le persone che devono affrontare le epocali sfide e le insidie a cui il Paese si trova di fronte, francamente è bene così.

C.s. I Commissari della Commissione Sanità di Repubblica Futura, Domani-Motus Liberi, RETE

