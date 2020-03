Comunicato congiunto Forze dell' Ordine

In applicazione alle ordinanze ed ai decreti emessi a seguito dell'emergenza sanitaria ed alla conseguente necessità di porre in atto misure urgenti di contenimento del coronavirus covid-19, i tre Corpi di Polizia, in stretta collaborazione e con costante attività di coordinamento, hanno attuato tutte le misure opportune a garantire il rispetto delle disposizioni necessarie alla salvaguardia della salute della cittadinanza. I Funzionari sono costantemente impegnati in opera di sensibilizzazione e supporto alla popolazione, fornendo tutte le informazioni necessarie per muoversi correttamente sia all'interno, sia all'esterno del territorio. Rammarica dover constatare che, nonostante la situazione di emergenza, taluni individui non abbiano ancora compreso la criticità del momento sottolineata dalla severità delle Norme straordinarie vigenti. In questi casi le misure di repressione previste sono state e saranno applicate puntualmente. Gendarmeria, Polizia Civile e Guardia di Rocca, ciascuna nelle zone assegnate, hanno posizionato numerose pattuglie H24 su tutto il territorio a controllo dei transiti e per la verifica della sussistenza di validi motivi che giustifichino ogni spostamento. La disposizione più efficace da osservare per evitare il proseguire dei contagi è quella di non spostarsi e rimanere in casa evitando contatti con altre persone. Una impegnativa attività ispettiva è costantemente in atto anche sulle attività economiche per verificare il rispetto delle misure di contenimento all'interno dei luoghi di lavoro rimasti attivi e delle prescrizioni relative alle attività aperte al pubblico. I tre Corpi di Polizia sono inoltre impegnati a contattare più volte al giorno i cittadini già sottoposti a misure di quarantena svolgendo oltre alla verifica della permanenza in casa, anche un'opera di sostegno e di aiuto per le necessità contingenti. Non sono mancati casi in cui non essendo stato possibile rintracciare telefonicamente i cittadini posti in quarantena sia stato necessario impegnare pattuglie di pronto intervento per verificare la presenza delle persone presso il domicilio. L'attività di controllo dei tre Corpi in questi primi giorni di applicazione delle norme può brevemente essere così semplificata: Numero persone controllate 1129 Autocertificazioni acquisite 200 Persone denunciate Art. 259 C.P. 30 Attività economiche controllate 119 Cittadini in quarantena controllati (dall'inizio dei controlli ad oggi) | 1438 Controlli a domicilio 23 Chiamate complessive alla Centrale Operativa Interforze 5933 Le Forze dell'Ordine ringraziano tutti i cittadini che con grande senso di responsabilità fanno la loro parte sacrificando le attività ordinarie. Con l'impegno di tutti, l'auspicio è che presto la comunità possa riprendere la normale vita quotidiana.



