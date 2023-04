Comunicato congiunto Partito Socialista Elego

Comunicato congiunto Partito Socialista Elego.

L’11 aprile u.s., si sono incontrate le delegazioni del PARTITO SOCIALISTA e di ELEGO, per confrontarsi sul quadro politico sammarinese che pare essere entrato, a circa un anno dalle Elezioni Politiche Generali, in una fase che, se possibile, ne aumenta la complessità e la incertezza. Su tale tema e sui maggiori problemi del Paese e sugli accadimenti degli ultimi mesi, le due delegazioni hanno riscontrato analisi fortemente convergenti. In particolare, essendone le due forze politiche protagoniste, ELEGO E PARTITO SOCIALISTA si sono soffermati sul progetto di “Aggregazione Socialista”, lanciato pubblicamente nell’ottobre del 2022. Le due delegazioni hanno ribadito la valenza del progetto sia in termini elettorali e sia in prospettiva politica, in quanto di certo farebbero recuperare all’area socialista uno spazio ed un ruolo fondamentali per l’affermazione di una necessaria svolta nella conduzione della cosa pubblica. I rappresentanti del PARTITO SOCIALISTA e di ELEGO, nel ribadire la piena adesione al progetto, hanno tuttavia preso atto delle attuali difficoltà interne al PSD, che impediscono di rendere definitivo e pubblico l’accordo politico tra le varie forze che lo hanno avviato. Le due delegazioni, che da sempre hanno tenuto un atteggiamento estremamente positivo rispetto al progetto di “Aggregazione Socialista”, pur rilevando che i tempi premono, ritengono il progetto ancora aperto e si augurano che le problematiche che lo rallentano possano essere affrontate e risolte rapidamente. ELEGO e PARTITO SOCIALISTA si sono lasciati con l’obiettivo di continuare il confronto avviato nel corso delle prossime settimane, al fine di verificarne le affinità e porre in essere iniziative che possano coinvolgere i propri rappresentanti, così come già è avvenuto in occasione della pubblica conferenza sugli enormi problemi della Sanità Sammarinese. San Marino,

cs PARTITO SOCIALISTA ELEGO

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: