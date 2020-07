Comunicato congiunto: primo incontro tra le Commissioni Permanenti Affari Esteri del Regno Unito e di San Marino

Il 24 giugno 2020 il Consolato Onorario della Repubblica di San Marino presso il Regno Unito ha ospitato il primo incontro mai tenuto tra le Commissioni Permanenti Affari Esteri dei Parlamenti britannico e Sammarinese. A causa della pandemia da Covid-19 l’incontro si è tenuto virtualmente, con l’utilizzo delle moderne tecnologie. Per il Parlamento britannico era presente all’incontro Mr Tom Tugendhat, Presidente della Commissione Affari Esteri della Camera dei Comuni britannica e Mr Andrew Rosindell, membro della Commissione e dell’APPG (All-Party Parliamentary Group) su San Marino (che sarà avviato formalmente il 1° luglio 2020). Per il Parlamento sammarinese era presente all’incontro il Consigliere Paolo Rondelli, Presidente della Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, accompagnato dal Dott. Maurizio Bragagni - Console Onorario della Repubblica di San Marino presso il Regno Unito. I partecipanti hanno in primis accolto con piacere l’organizzazione dell’incontro tramite moderne tecnologie e sottolineato il fatto significativo che, nonostante si trattasse del primo incontro tenuto con questo format, le relazioni tra il Regno Unito – la più antica democrazia monarchica al mondo e San Marino, la più antica democrazia repubblicana - sono da sempre tradizionalmente strette e particolarmente sviluppate nell’ambito dei contesti internazionali. Hanno quindi espresso profonda vicinanza per le vittime della pandemia da Covid-19. Entrambi i Paesi sono stati purtroppo fortemente colpiti dalla pandemia ed i partecipanti hanno evidenziato come la solidarietà e la cooperazione a livello mondiale siano quanto mai necessarie per sconfiggere il Covid-19 ed assicurare la ripresa economica. Hanno poi condiviso una visione comune relativamente all’esigenza di intensificare la cooperazione bilaterale multidisciplinare tra il Regno Unito e San Marino nei settori di interesse reciproco, a partire dalla dimensione parlamentare. Il prossimo lancio dell’All-Party Parliamentary Group su San Marino a Westminster il 1° luglio è un evento di particolare rilevanza nella storia delle relazioni diplomatiche di entrambi i Paesi ed un solido punto di partenza per dare slancio ai rapporti esistenti. Le parti hanno espresso pieno sostegno per l’eccellente attività svolta fino ad oggi dal Consolato Onorario di San Marino a Londra al quale hanno affidato il compito di guidare il futuro lavoro per il raggiungimento di accordi bilaterali, ad esempio sulla promozione dell’istruzione e la mobilità dei giovani, contro le doppie imposizioni e sulla protezione degli investimenti. Determinate a rafforzare ulteriormente il rapporto di amicizia, entrambe le parti hanno esteso un invito reciproco, anche ai membri delle Commissioni, per visitare i rispettivi Parlamenti. Gli inviti sono stati accettati dai Parlamentari di entrambi i Paesi con l’auspicio di poter visitare i rispettivi Paesi appena possibile. L’incontro si è concluso esprimendo l’intenzione condivisa di mantenere un impegno attivo nella dimensione parlamentare come impulso ai legami diplomatici ed economici tra i due Paesi.



