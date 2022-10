Comunicato Corale San Marino

Nell’ambito delle celebrazioni del 30-mo anniversario delle relazioni diplomatiche tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica di Croazia, organizzate dall’Ambasciatrice della Repubblica di San Marino in Croazia, Marina Emiliani, dal Presidente della Commissione Affari Esteri e del Gruppo di Amicizia Interparlamentare San Marino-Croazia, Paolo Rondelli e da Nicola Ceccaroli, Presidente e Amministratore Delegato del Consiglio di Gestione di Banca Kovanica, che ha sostenuto economicamente l'evento, la Corale San Marino ha avuto l’onore di esibirsi nel concerto dal titolo "Songs for Friends" davanti ad alte cariche istituzionali e Autorità diplomatiche di entrambi gli Stati. Il concerto, svoltosi sabato 15 ottobre u.s. nella Sala dell'Accademia delle Arti e delle Scienze di Zagabria, ha riscosso un grande consenso da parte del numeroso pubblico invitato che ha dimostrato, con una calda partecipazione, ampio apprezzamento per il variegato programma musicale proposto ed è apparso commosso ed entusiasta durante l'esecuzione di alcuni brani in lingua croata. Manifestazioni di ammirazione sono state espresse da più parti al presidente della Corale, avv. Antonella Bonelli, e al Maestro Fausto Giacomini che ha anche ricevuto inviti per nuove esibizioni all'estero da parte di alcune personalità diplomatiche presenti. La Corale San Marino vuole ringraziare ancora una volta l'Ambasciatrice Marina Emiliani, Paolo Rondelli e Nicola Ceccaroli per la preziosa occasione offertale di partecipare ad un evento di tale importanza e di portare la sua musica anche fuori dai confini della Repubblica.

