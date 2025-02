Comunicato degli avvocati difensori di Fatima Dzutseva

"Esprimiamo grande soddisfazione per l'assoluzione della nostra assistita nel processo noto come "Badanti-Gate". La sentenza emessa dal tribunale ha riconosciuto l'innocenza della Sig.ra Fatima Dzutseva scagionandola da accuse infondate che hanno pesato su di Lei per troppo tempo. Questa decisione rappresenta non solo una vittoria per la nostra assistita ma anche un importante segnale di giustizia, confermando la validità della nostra posizione. La nostra speranza è che questa sentenza possa contribuire a ridare dignità e serenità a chi è stato ingiustamente coinvolto in questa vicenda. Certamente continueremo a difendere i diritti e gli interessi della nostra assistita una volta apprese le motivazioni della sentenza".

cs Avv. Nicola Ceccoli Avv. Francesco Pisciotti