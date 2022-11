Comunicato del Consiglio Direttivo della Consulta per l'Informazione

Il Consiglio Direttivo della Consulta per l'Informazione ha appreso con incredulità e dolore dell'improvvisa scomparsa di Alberto Rino Chezzi. Alberto, oltre che Presidente dell'USGI con la quale la Consulta ha formalizzato una collaborazione in materia di formazione, era un amico di tutti noi. La sua disponibilità, il suo talento, la grande generosità facevano di Alberto un compagno di viaggio ideale per umanità e preparazione. Il Consiglio Direttivo della Consulta per l'Informazione si impegna fin d'ora a dare nuovo impulso a tutti i progetti ipotizzati con Alberto ed esprime commosso cordoglio alla famiglia e a tutti quanti l'abbiano conosciuto e apprezzato.

Cs - Il Direttivo della Consulta per l’Informazione