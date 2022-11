Comunicato della Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare dell’OSCE

La Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare dell’OSCE (OSCE PA), composta dai Consiglieri Oscar Mina (Capo Delegazione), Michele Muratori e Paolo Rondelli, parteciperà alla Riunione Autunnale dell’OSCE PA che si terrà a Varsavia dal 24 al 26 novembre p.v.. Il tema centrale dell’Autumn Meeting verterà sulla guerra in Ucraina e sul ruolo dell'OSCE e dei Parlamenti nazionali in risposta al conflitto e alla futura ricostruzione, tema su cui si confronteranno i Presidenti delle Tre Commissioni Generali – Affari Politici e Sicurezza; Affari Economici, Scienza, Tecnologia e Ambiente; Democrazia, Diritti Umani e Questioni Umanitarie. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, sempre inerenti al tema principale della guerra contro l'Ucraina, figurano: l’impatto del conflitto sull'OSCE e le lezioni apprese sia per la salvaguardia degli strumenti dell'Organizzazione stessa, sia per il vantaggio del mantenimento del confronto; rispondere agli aspetti economici e ambientali derivanti dall’impatto della guerra in Ucraina; la tutela dei diritti fondamentali e delle libertà in situazioni di conflitto armato e di crisi umanitaria. E’ altresì prevista, nella giornata del 26 novembre, la riunione della Commissione Permanente dell’OSCE PA.

