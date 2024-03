Comunicato dimissioni di Libera e Psd

Comunicato dimissioni di Libera e Psd.

Nella serata del 18 marzo, dopo attento confronto, i Gruppi consiliari di Libera e PSD, alla luce della situazione politica che si è delineata, hanno richiesto un Ufficio di Presidenza alle Loro Eccellenze, per comunicare formalmente la loro irrevocabile decisione: la presentazione delle dimissioni collettive di tutti i Consiglieri appartenenti ai rispetti Gruppi. Questa scelta, mossa da un profondo senso di responsabilità, nasce dalla volontà di ascoltare e rispondere con coraggio alle sfide che ci attendono, rimettendo al centro del dibattito politico gli interessi dei cittadini e della comunità. La nostra ferma intenzione è di impegnarci per un progetto riformista ambizioso. Siamo già al lavoro per preparare una proposta politica rinnovata, capace di rispondere alle esigenze e alle aspettative dei nostri concittadini.

cs I Consiglieri dei Gruppi Consigliari di Libera e del PSD

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: